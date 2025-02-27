Танкисты ВС России уничтожили склад натовских снарядов в зоне СВО

Минобороны РФ Экипаж танка Т-80БВ 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" прямым попаданием уничтожил замаскированный склад натовских снарядов на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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