Пограничное расстройство личности: как жить с таким человеком?

Пограничное расстройство личности — нарушение характеризующееся усиленной реакцией на происходящие события и неспособностью оставаться посередине между очевидно положительными и очевидно отрицательными эмоциями, что в результате приводит к нестабильности в поведении и порывистости действий.
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