Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Водитель "девятки" решил затестить прочность льда на Орловском пруду в Алчевске.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Водитель "девятки" решил затестить прочность льда на Орловском пруду в Алчевске.
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