Ораз Дурдыев: Цены на маркетплейсах России снизились

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев сообщил, что цены на русских маркетплейсах снизились, несмотря на украинские атаки на логистику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G NYT: США предлага...
- G "Терпение лопнуло...
- ВВ Релоканты выкатил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым