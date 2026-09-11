NCIS Star David McCallum Was Never Told That His Hit '60s Spy Series Was Canceled

The Ducky actor's first tenure as a TV star came to an abrupt halt, but McCallum indicated that the show's cancellation wasn't a complete shock.
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