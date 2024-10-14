С концерта в окоп. На Украине изобрели новый способ отлова «добровольцев»

Анатолий Савенко 12 октября 2024 г. Помните один из ключевых моментов фильма «Ликвидация»? Концерт Леонида Утёсова, неспешно льющиеся со сцены знакомые песни, зал в котором не гаснут улыбки зрителей… А в это же время здание Оперного театра берут в кольцо военнослужащие Одесского гарнизона и сотрудники НКВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии