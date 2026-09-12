«Укрзализныця» полностью прекратила железнодорожное сообщение с Сумами

Оператор железнодорожной сети Украины «Укрзализныця» принял решение о полной приостановке движения составов в направлении города Сумы, расположенного в северной части страны.
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