Верховная рада отложила уголовную ответственность за кол-центры

Верховная рада не смогла принять закон о привлечении к уголовной ответственности работников мошеннических кол-центров.
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