Патриарх Кирилл призвал священников быть настойчивее в предотвращении абортов

Глава РПЦ назвал причину, по которой женщины прерывают беременность Патриарх Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов и быть настойчивее на консультациях женщин перед прерыванием беременности.
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