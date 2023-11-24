Около 300 работ художников Серебряного века представлены на выставке в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка «Герои и современники Серебряного века». В музее рассказали, что организаторы ставили задачей продемонстрировать стилистическую неоднородность изобразительного искусства периода Серебряного века.
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