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Регион 29

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В Северодвинске будущим мамам рассказали, как оформить документы на новорожденного

В Северодвинске будущим мамам рассказали, как оформить документы на новорожденного

Консультационная встреча прошла в родильном доме Северодвинска — специалисты разъяснили порядок регистрации рождения ребенка и раздали памятки с пошаговой инструкцией.

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