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Пьяные водители начали разрушать свои автомобили при попытке забрать их на штрафстоянку

Пьяные водители начали разрушать свои автомобили при попытке забрать их на штрафстоянку

Пьяные водители начали разрушать свои автомобили при попытке забрать их на штрафстоянку. Так, в сентябре 2022 года в Боханском районе Иркутской области в ходе преследования экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя, создававшего аварийную обстановку.

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