Куда сходить: интересные мероприятия 22 октября в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Керченский музей древностей (Керчь, ул. Свердлова, 22) «Старый особняк зажигает огни» 6+ 22 октября, начало в 18:00 Экскурсия по зданию Керченского музея древностей, который в XIX веке являлся собственностью семьи Месаксуди! А погрузится в атмосферу эпохи, в которой проживала именитая семья, поможет театрализованное действие.