РИА Новый день

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    Правду говорят, дерьмо не тонет…….Зеленский продолж...
  • Globo
    Смерть всегда невовремя...Ушел из жизни мин...
  • Валентин Воробьев
    Кудрин самый бесполезный человек в правительстве.Алексей Кудрин по...

Ямальчане за выходные 700 раз нарушили правила дорожного движения

Ямальчане за выходные 700 раз нарушили правила дорожного движения

За прошедшие выходные дни на Ямале инспекторы ГИБДД выявили 700 нарушений правил дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, 12 автолюбителей попались нетрезвыми за рулем, 8 человек – управляли транспортными средствами, будучи лишенными прав.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх