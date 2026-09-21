Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что западные элиты не простят России высокую явку на выборах. Член "Единой России" Евгений Поддубный назвал коллективный Запад главным противником для России, подчеркнув его упорные попытки навредить стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пустить Россию по...
- Суд в Сочи взыска...
- ВС Минфин России не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым