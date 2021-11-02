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Соединения и воинские части ВВО в Забайкальском крае готовы к приему молодого пополнения

Соединения и воинские части ВВО в Забайкальском крае готовы к приему молодого пополнения

В казармах воинских частей подготовлены спальные расположения, комбинированные умывальные комнаты с индивидуальными душевыми кабинами, и стиральными машинами пропорционально количеству военнослужащих.

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