Выступление Animal Jazz в Москве 15 июля под вопросом

Концерты Animal Jazz начали отменять в России.После того, как участников группы Animal Jazz потребовали признать иноагентами, начали отменяться их концерты по России, под вопросом остается и выступление в Москве 15 июля, сообщает тг-канал SHOT.
Концерты Animal Jazz начали отменять в России.После того, как участников группы Animal Jazz потребовали признать иноагентами, начали отменяться их концерты по России, под вопросом остается и выступление в Москве 15 июля, сообщает тг-канал SHOT.
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