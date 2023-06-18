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Выступление Animal Jazz в Москве 15 июля под вопросом

Выступление Animal Jazz в Москве 15 июля под вопросом

Концерты Animal Jazz начали отменять в России.После того, как участников группы Animal Jazz потребовали признать иноагентами, начали отменяться их концерты по России, под вопросом остается и выступление в Москве 15 июля, сообщает тг-канал SHOT.

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