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МИД РФ отметил высокий интерес глав африканских государств к саммиту «Россия — Африка»

МИД РФ отметил высокий интерес глав африканских государств к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 17 апреля. Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что подтверждения от лидеров стран Африки об участии во втором саммите и экономическом форуме «Россия — Африка» поступают ежедневно.

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