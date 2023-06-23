Военное обозрение

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Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»

Экс-советник Офиса Зеленского: «Украина может создать ядерное оружие»

Киевский режим идет все дальше в плане угроз национальной безопасности российского государства. Так, в последнее время на Украине все активнее обсуждают тему создания в стране собственного ядерного оружия.

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