В Смоленской области сократились очереди на заправках

Ситуация с наличием топлива и ажиотажного спроса на АЗС улучшилась в 13 регионах страны, в том числе Смоленской области, говорится в исследовании «Известий» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт.
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