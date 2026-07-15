Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области сократились очереди на заправках

В Смоленской области сократились очереди на заправках

Ситуация с наличием топлива и ажиотажного спроса на АЗС улучшилась в 13 регионах страны, в том числе Смоленской области, говорится в исследовании «Известий» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт.

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