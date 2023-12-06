Непал попросил РФ вернуть тела шести бойцов, погибших на Украине

© РИА Новости, Алексей Майшев РИАМО - 5 дек. Непальское правительство сообщило о том, что шесть граждан страны, находившихся в рядах российской армии, участвовали в военных действиях на Украине и погибли.
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