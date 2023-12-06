Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Хоть не читай это. Почему Затулин не сидит?Негласный раздел ...
  • Владимир
    Скоро гастарбайтеры, выходцы из Средней Азии, придут к власти. И тех, кто им выдавал паспорта граждан России, будут и...Негласный раздел ...
  • чвсатпкьл
    Свидетельство о натурализации Зеленского в США №35701632 гы- гы-гы 😅🤣😂 а почему отсутствует печать департамента US...«Зеленский уже не...

Непал попросил РФ вернуть тела шести бойцов, погибших на Украине

Непал попросил РФ вернуть тела шести бойцов, погибших на Украине

© РИА Новости,   Алексей Майшев РИАМО - 5 дек. Непальское правительство сообщило о том, что шесть граждан страны, находившихся в рядах российской армии, участвовали в военных действиях на Украине и погибли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх