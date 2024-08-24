Прорвали "кольцо" ДРГ, спасли 40 срочников: Шесть бойцов в полном окружении удерживали границу до последнего патрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о шести бойцах, которые с 6 августа оказались в окружении вражеских сил в Курской области, удерживали границу до последнего патрона, а после сумели прорвать кольцо ДРГ и ещё спасли 40 срочников.