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Прорвали "кольцо" ДРГ, спасли 40 срочников: Шесть бойцов в полном окружении удерживали границу до последнего патрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о шести бойцах, которые с 6 августа оказались в окружении вражеских сил в Курской области, удерживали границу до последнего патрона, а после сумели прорвать кольцо ДРГ и ещё спасли 40 срочников.

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