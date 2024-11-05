В Кемерове прикрыли нелегальный приют

В прокуратуре по Кемеровской области – Кузбассу 5 ноября рассказали, как ведомство осуществляет контроль по вопросу безопасности проживания граждан в учреждениях, оказывающих социальные и реабилитационные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии