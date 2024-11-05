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В Кемерове прикрыли нелегальный приют

В Кемерове прикрыли нелегальный приют

В прокуратуре по Кемеровской области – Кузбассу 5 ноября рассказали, как ведомство осуществляет контроль по вопросу безопасности проживания граждан в учреждениях, оказывающих социальные и реабилитационные услуги.

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