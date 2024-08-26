Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре

В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре в понедельник, 26 августа, прогремели взрывы.«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО», — сообщил глава Киевской областной военной администрации (КМВА) Сергей Попков в своем Telegram-канале.
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