Эксперт прокомментировал действия Разина против участников телешоу

Андрей Разин направил досудебные претензии участникам трибьют-шоу «Ласковый май». В частности — певице Алсу, SHAMAN, Денису Кляверу, Эмину Агаларову, Александру Панайотову, группе «Дискотека авария» и другим, тем, кто в октябре 2023 года выступал в Москве на концерте, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова.