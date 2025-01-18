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Мода и Шоу-бизнес

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  • irina
    шавка... сраная интеллегенцияЖена Петросяна вы...
  • Иван Иванов
    А всем ее извинения до задницы,предала раз предаст и во второй раз,таким людям доверия нет.В Латвии ею задницу вытерл...Хаматова высказал...
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Эксперт прокомментировал действия Разина против участников телешоу

Эксперт прокомментировал действия Разина против участников телешоу

Андрей Разин направил досудебные претензии участникам трибьют-шоу «Ласковый май». В частности — певице Алсу, SHAMAN, Денису Кляверу, Эмину Агаларову, Александру Панайотову, группе «Дискотека авария» и другим, тем, кто в октябре 2023 года выступал в Москве на концерте, посвященном 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова.

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