"Никто не может ответить, зачем это нужно Москве": Политолог рассказал о сложностях в переговорах между Западом и Россией по вопросу гарантий безопасности

Научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков выразил мнение, что принцип "открытых дверей" НАТО, который представляет альянсу возможность расширяться, создает трудности в переговорах России и США по гарантиям безопасности, не позволяя сторонам найти общий язык.
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