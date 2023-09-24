Военное обозрение

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Первый учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk поступил на вооружение американских ВВС

Первый учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk поступил на вооружение американских ВВС

Американские ВВС получили первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk, в ближайшее время он приступит к испытаниям на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где традиционно испытывают новую летную технику.

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