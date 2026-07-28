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Трамп оценил намерение Нетаньяху раскрыть разведданные об Иране

Трамп оценил намерение Нетаньяху раскрыть разведданные об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает всей необходимой информацией о ядерной программе Ирана и не нуждается в публичных заявлениях со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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