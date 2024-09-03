Рязанский загс показал свадьбы последних дней лета

ГУ ЗАГС по Рязанской области обнародовало подборку фотографий свадеб 30 и 31 августа. Традиционно снимки размещены в официальной группе ведомства ВКонтакте, а также на личной странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.
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