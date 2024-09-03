7info.ru
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Как?Украина понять,аЧехия? А опять их "партнерами" назовем! Это слово к ним не относится!Сенатор Цеков: Ук...
  • Вад Кук
    Дума разве такое приметМиронов предложил...
  • Вовладар Даров
    Никакого скандала и не было, это раздули писаки и жёлтая пресса!СМИ: Аллегрова пл...

Рязанский загс показал свадьбы последних дней лета

ГУ ЗАГС по Рязанской области обнародовало подборку фотографий свадеб 30 и 31 августа. Традиционно снимки размещены в официальной группе ведомства ВКонтакте, а также на личной странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх