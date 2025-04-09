В Университете Пенсильвании создали жвачку, уничтожающую вирусы гриппа и герпеса

Чего мы только не делаем во время сезона гриппа и ОРВИ, лишь бы не подхватить инфекцию! Пьем всевозможные противовирусные препараты, эффективность которых не всегда доказана, нюхаем чеснок и эфирные масла, мажем нос мазями.
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