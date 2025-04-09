Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

183 подписчика

В Университете Пенсильвании создали жвачку, уничтожающую вирусы гриппа и герпеса

В Университете Пенсильвании создали жвачку, уничтожающую вирусы гриппа и герпеса

Чего мы только не делаем во время сезона гриппа и ОРВИ, лишь бы не подхватить инфекцию! Пьем всевозможные противовирусные препараты, эффективность которых не всегда доказана, нюхаем чеснок и эфирные масла, мажем нос мазями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх