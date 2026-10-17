Мировая система отсчёта времени готовится к заметному изменению. Участники 28-й Генеральной конференции по мерам и весам поддержали отказ от високосных секунд в UTC — шкале, которой пользуются цифровые системы и службы по всему миру.
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