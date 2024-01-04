Нефть почти отыграла потери стоимости в начале недели

Стоимость барреля нефти эталонных сортов выросла за прошедшие стуки на 3%. Спекулянты оставили на время тему с сокращением потребления «черного золота» развитыми странами на фоне замедления производственных индикаторов Китая и Индии.
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