Аналитик Шнейдерман не исключил роста цен на нефть на 5—10% в ближайшие недели

Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ситуация, которая произошла на Ближнем Востоке, безусловно, повлияет на мировые цены на нефть значительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии