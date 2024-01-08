ГОСТы к нам: юристам пропишут стандарты на оказание услуг населению

В России появятся ГОСТы, которые регламентируют оказание юридической помощи населению. Союз потребителей РФ предложил Минюсту и Роспотребнадзору сформировать такие стандарты, в частности, обновить руководство по оказанию правовой помощи потребителям.
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