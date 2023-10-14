Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС в туннеле в Газе

REUTERS/Violeta Santos Moura Израильские военные продолжают наносить удары по сектору Газа. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, в субботу была уничтожена группа боевиков ХАМАС, выходивших из подземного туннеля на территории палестинского анклава.
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