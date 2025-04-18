Политолог Орлов заявил, что западный бизнес будет возвращаться

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что западные бренды, включая IKEA, стремятся вернуться на российский рынок, но предпочитают делать это без громких заявлений.
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