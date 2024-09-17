Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАМАЗОВ И ХИДЖАБОВ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ ИСЛАМ КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ

БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАМАЗОВ И ХИДЖАБОВ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ ИСЛАМ КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ

ОЛЬГА АНТОНОВА Закон сделал невозможным обращение мусульман в суды по поводу работодателей, требовавших снимать религиозные головные уборы или отказывавшихся предоставлять выходные на исламские праздники.

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