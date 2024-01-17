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ВСУ выпустили 38 снарядов за сутки по Белгородской области

ВСУ выпустили 38 снарядов за сутки по Белгородской области

За последние сутки украинские военные выпустили около 40 обстрелов по территории Белгородской области, также были осуществлены атаки дронами-камикадзе, при этом семь беспилотников были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

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