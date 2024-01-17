ВСУ выпустили 38 снарядов за сутки по Белгородской области

За последние сутки украинские военные выпустили около 40 обстрелов по территории Белгородской области, также были осуществлены атаки дронами-камикадзе, при этом семь беспилотников были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии