В России могут ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

Иван Щукин

Защищают себя от праведного гнева народа!? Что "господа" чиновники, так называемые представители власти, боитесь что о Вас народ будет знать всю правду которую Вы скрываете от правосудия и народа? Так "наше правосудие" всегда стоит на Вашей стороне даже если Вы и не правы в чём неоднократно убеждаемся здесь же! Раньше Вы воровали миллионами, а сейчас миллиардами и .... ничего Вам за это не бывает, выходите сухими из воды и максиум что Вам грозит от "нашего правосудия" это условный срок! Так чегож Вы так напугались то??? Если Вы честны перед своей совестью и народом то и боятся Вам нечего и обзывать Вас никто не будет, а критика в Ваш адрес нужна чтоб Вы работали лучше на благо народа и государства Российского!!!