В УК предлагают внести положение об оскорблении представителя власти с использованием интернета или в СМИ и ввести за это наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В России могут ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете
Комментарии
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Иван Щукин
Защищают себя от праведного гнева народа!? Что "господа" чиновники, так называемые представители власти, боитесь что о Вас народ будет знать всю правду которую Вы скрываете от правосудия и народа? Так "наше правосудие" всегда стоит на Вашей стороне даже если Вы и не правы в чём неоднократно убеждаемся здесь же! Раньше Вы воровали миллионами, а сейчас миллиардами и .... ничего Вам за это не бывает, выходите сухими из воды и максиум что Вам грозит от "нашего правосудия" это условный срок! Так чегож Вы так напугались то??? Если Вы честны перед своей совестью и народом то и боятся Вам нечего и обзывать Вас никто не будет, а критика в Ваш адрес нужна чтоб Вы работали лучше на благо народа и государства Российского!!!
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17 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Как боятся правды чиновники! Е. Пригожина за высказанную вслух правду о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО убили вместе с его командирами-Героями России. На боевого генерала И.Попова за высказанную правду об ошибках и некомпетентности состряпали уголовное дело на основании анонимки. Подписи подделывают, так хочется боевого генерала упрятать в тюрьму, чтобы ему рот заткнуть. А правда в том, что в Курской страна имеет трагедию сотен тысяч россиян. Никто за это не ответил. А боевые генералы должны быть на фронте, а не отбиваться от чиновничьего беспредела и грязных интриг.
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16 час.
Константин Самарин
А может, стоит ввести статью, по которой чиновник, чья работа вызывает одни нецензурные выражения, получали реальные сроки, вместо пересаживания их из одного теплого кресла в другое. Почему депутаты не хотят анализировать причины оскорбительных высказываний в свой адрес, и адрес чиновников?
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13 час.
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