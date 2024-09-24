Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Кузнецов
    Если вина  ЕГЭшников, то они должны быть жёстко наказаны за кощунственное издевательство и над приводимыми материалам...Жёсткие кадры: тр...
  • Варлам Устрялов
    Надеюсь, он не один такой.Русский герой из ...
  • НС
    Их бы самих засунуть в списанный вертолёт и поджечь....Школьники сожгли ...

В России могут ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

В России могут ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете

В УК предлагают внести положение об оскорблении представителя власти с использованием интернета или в СМИ и ввести за это наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Защищают себя от праведного гнева народа!? Что &quot;господа&quot; чиновники, так называемые представители власти, боитесь что о Вас народ будет знать всю правду которую Вы скрываете от правосудия и народа? Так &quot;наше правосудие&quot; всегда стоит на Вашей стороне даже если Вы и не правы в чём неоднократно убеждаемся здесь же! Раньше Вы воровали миллионами, а сейчас миллиардами и .... ничего Вам за это не бывает, выходите сухими из воды и максиум что Вам грозит от &quot;нашего правосудия&quot; это условный срок! Так чегож Вы так напугались то??? Если Вы честны перед своей совестью и народом то и боятся Вам нечего и обзывать Вас никто не будет, а критика в Ваш адрес нужна чтоб Вы работали лучше на благо народа и государства Российского!!!
Ответить
17 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Как боятся правды чиновники!   Е. Пригожина за высказанную вслух правду о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО убили вместе с его командирами-Героями России.  На боевого генерала И.Попова за высказанную  правду об ошибках и некомпетентности  состряпали уголовное дело на основании анонимки.  Подписи подделывают, так хочется боевого генерала упрятать в тюрьму, чтобы ему рот заткнуть.  А правда в том, что в Курской страна имеет трагедию сотен тысяч россиян. Никто за это не ответил.  А боевые генералы должны быть на фронте, а не отбиваться от чиновничьего беспредела и  грязных интриг.
Ответить
16 час.
Константин Самарин
А может, стоит ввести статью, по которой чиновник, чья работа вызывает одни нецензурные выражения, получали реальные сроки, вместо пересаживания их из одного теплого кресла в другое. Почему депутаты не хотят анализировать причины оскорбительных высказываний в свой адрес, и адрес чиновников?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх