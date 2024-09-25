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Клубное ТВ «Реала» о судействе в матче с «Алавесом»: «Не исключаем, что игроки «Мадрида» получат еще больше желтых, пока будут спать»

Мадридский клуб обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2. Игроки «Реала» получили 4 желтые карточки после 7 фолов, а их соперники не получили ни одной карточки, нарушив правила 10 раз.

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