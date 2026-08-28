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Царьград

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Как заморозить груши для использования в течение целого года

Как заморозить груши для использования в течение целого года

Узнайте, как правильно заморозить груши, чтобы они оставались свежими до 10-12 месяцев. Подготовка и хранение не требуют много усилий, а использование в смузи, кашах и выпечке возможно без предварительной разморозки.

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