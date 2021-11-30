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Мир в котором мы живём

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Три источника будущего «госпереворота»

Три источника будущего «госпереворота»

Менее 48-ми часов осталось до анонсированного Владимиром Александровичем переворота. 1 декабря все начнется.

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Комментарии
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би
борис иванов
нам хлеба не надо. дайте зрелищ... с незалежной
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2 г.
Надежда
1 декабря наступило, ждем с попкорном военного переворота!) Интересно, в какую сторону двинет пианист с тревожным чемоданчиком?)
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2 г.
Александр Турчин
Да на уй нужна эта укропидорастия про себя лучше пишите, что у нас нет проблем?
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2 г.

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