Напавшие на "Крокус Сити Холл" готовили еще один теракт в России

Появились новые подробности расследования нападения на "Крокус Сити Холл". По версии следствия, оно имело "международный характер", организаторы и соучастники скрываются вне России, а некоторые из задержанных, которые являются последователями "Вилаят Хорасан", готовили еще один теракт.