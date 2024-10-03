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Напавшие на "Крокус Сити Холл" готовили еще один теракт в России

Напавшие на "Крокус Сити Холл" готовили еще один теракт в России

Появились новые подробности расследования нападения на "Крокус Сити Холл". По версии следствия, оно имело "международный характер", организаторы и соучастники скрываются вне России, а некоторые из задержанных, которые являются последователями "Вилаят Хорасан", готовили еще один теракт.

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