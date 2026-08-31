‼️🇺🇦🔥 Появились кадры последствий удара по складам «Авроры» под Киевом ▪️После удара по логистическим объектам сети «Аврора» зафиксированы серьёзные разрушения.
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