« Мин шундый бәхетле» - Миләүшә Сафина туачак баласының җенесен белгән

Җырчы Миләүшә Сафинаның дүртенчегә әни булырга җыенуы хакында хәбәр иткән идек. Инде, ниһаять, туачак сабыйның җенесен белер вакыт та җиткән.
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