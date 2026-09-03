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Интертат

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« Мин шундый бәхетле» - Миләүшә Сафина туачак баласының җенесен белгән

Җырчы Миләүшә Сафинаның дүртенчегә әни булырга җыенуы хакында хәбәр иткән идек. Инде, ниһаять, туачак сабыйның җенесен белер вакыт та җиткән.

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