Ну как мы без его советов, скажите мне?

Гений про злодейства Стратегически координатор советует не спешить. А чего там Кирби разорался? Не нужно нам, сказал он, еще одно интервью с Путиным! Мы и так все про него знаем, все в курсе его объяснений, нечего тут устраивать всякие информационные вбросы! Вот Джона Кирби как раз и забыли спросить, что надо, а что не надо.