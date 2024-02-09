Гений про злодейства Стратегически координатор советует не спешить. А чего там Кирби разорался? Не нужно нам, сказал он, еще одно интервью с Путиным! Мы и так все про него знаем, все в курсе его объяснений, нечего тут устраивать всякие информационные вбросы! Вот Джона Кирби как раз и забыли спросить, что надо, а что не надо.
Ну как мы без его советов, скажите мне?
Комментарии
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Александр Батт
Западные правители обманывают свой народ.
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5 час.
Владимир Ушкал
Джон КИРБИ Джон БАЙДУК это жидовьё ОДНОИМЕННЫЕ ТВАРИ!
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5 час.
СА
Сергей Андросов
У Кирби вид, как будто он на унитаз петушком залез и на яйца себе наступил. И слезть надо, но не может, вот и ёрзает.
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24 мин.
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