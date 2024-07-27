Трамп впервые показал ухо после ранения в результате покушения

Бывший президент США Дональд Трамп во время своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго впервые появился без повязки на ухе, которую он носил после покушения на него.
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