Российские IT-компании не смогли договориться об общей ОС. Они будут делать независимые системы

Компании VK, «Сбер» и «Яндекс» не сумели создать консорциум для разработки общей российской мобильной операционной системы на основе AndroidКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, компании отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и вместо этого сосредоточились на разработке собственных версий.
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