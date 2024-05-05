Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Севастопольский
    Ахринеть !!!!!😂Как узнать модель...
  • Ливень
    https://youtu.be/di5kXBu54hk?si=aMF-aMqKfjHAQoa4Яндекс создал роб...
  • Виктор Луговой
    Но ответ голосом жертвы "Да!" - для мошенников всё равно актуален. ...На прошлой неделе не далее как. Звонок с неизве...Голоса нужны моше...

Российские IT-компании не смогли договориться об общей ОС. Они будут делать независимые системы

Российские IT-компании не смогли договориться об общей ОС. Они будут делать независимые системы

Компании VK, «Сбер» и «Яндекс» не сумели создать консорциум для разработки общей российской мобильной операционной системы на основе AndroidКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, компании отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и вместо этого сосредоточились на разработке собственных версий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх