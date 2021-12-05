Как обычная суббота превратилась в «день прорывов» в Петербурге

Прорывы труб заставали врасплох горожан в разных районах города. В субботу, 4 декабря, прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Маршала Захарова, отчего дорога быстро превратилась в реку с кипятком, длиной до пересечения с улицей Десантников.