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Как обычная суббота превратилась в «день прорывов» в Петербурге

Прорывы труб заставали врасплох горожан в разных районах города. В субботу, 4 декабря, прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Маршала Захарова, отчего дорога быстро превратилась в реку с кипятком, длиной до пересечения с улицей Десантников.

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