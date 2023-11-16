Интервью с организатором ярмарок современного искусства Бао Ифэном о современном китайском искусстве и азиатском арт-рынке

Интервью о современном китайском искусстве и азиатском арт-рынке с Бао Ифэном, одним из основателей ярмарки современного искусства ART021 в Шанхае, основателем ярмарки JINGART в Пекине и DnA SHENZHEN в Шеньчжене.
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